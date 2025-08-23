Bayburt Encümen Toplantısı Yapıldı

TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

Bayburt İl Özel İdaresi Encümen Toplantısı, Vali Mustafa Eldivan’ın başkanlığında yapıldı. İl Encümen üyeleri ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri ele alınıp karara bağlandı.

VALİ’DEN DEĞERLENDİRME

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vali Eldivan, İl Özel İdaresinin vatandaşlara yönelik önemli görevler üstlendiğini vurguladı. Bu çerçevede iş yükünün oldukça yoğun olduğunu dile getiren Eldivan, Encümen Kurulu üyelerine katkıları için teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.