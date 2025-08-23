Haberler

Bayburt Encümen Toplantısı Yapıldı

TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

Bayburt İl Özel İdaresi Encümen Toplantısı, Vali Mustafa Eldivan’ın başkanlığında yapıldı. İl Encümen üyeleri ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri ele alınıp karara bağlandı.

VALİ’DEN DEĞERLENDİRME

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vali Eldivan, İl Özel İdaresinin vatandaşlara yönelik önemli görevler üstlendiğini vurguladı. Bu çerçevede iş yükünün oldukça yoğun olduğunu dile getiren Eldivan, Encümen Kurulu üyelerine katkıları için teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

ÖNEMLİ

Haberler

Sinop’ta Palamut Tanesi 350 Lira

Sinop'ta balıkçılar, palamut avlarının az çıkmasından dolayı tezgahlarında bu balıkları 350 liradan satmaya başladı. Hava koşulları ve iklim değişikliği avlanmayı olumsuz etkiliyor.
Haberler

Karaman’da Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Karaman-Ereğli Karayolu'nda bir kamyon devrildi, sürücüsü yaralandı. Sağlık ve güvenlik ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.