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Bayburt GSK Kadın Voleybolcuları Finale Yükseldi

BAYBURT’TA TARİHİ BAŞARI

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun ikinci lige yükselme amacını güden Bayburt Gençlik Merkezi Spor Kulübü kadın voleybol takımı, Erzincan’da gerçekleştirilen TVF Bölgesel Lig Grup müsabakalarında tüm karşılaşmalarını kazanarak, final grubuna yükselme hakkı elde etti. Antrenör Mustafa Altunkaya liderliğinde yoğun bir antrenman programı ile hazırlanan takım, Erzincan’da düzenlenen müsabakalara katılarak başarılı bir performans sergiledi.

Dörtlü grupta birinci olarak çıkmayı başaran Bayburt Gençlik Merkezi S.K, üst tura yükselerek final müsabakalarında mücadele etmeye hak kazandı. Antrenör Mustafa Altunkaya, Bayburt tarihinde bir kadın voleybol takımının bölgesel müsabakalara katıldığını belirtti. Ayrıca, dörtlü gruptan lider olarak çıktıklarını ve finalde en iyi performanslarını sergileyeceklerini ifade etti.

Final turunun başarıyla tamamlanması halinde, Bayburt Gençlik Merkezi S.K, 2’inci ligde yer almak için mücadele edecek ve bu hedefe ulaşmak için tüm gayretlerini gösterecek. Bu gelişme, Bayburt voleybolu için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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