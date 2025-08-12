Bayburt-Gümüşhane Havalimanı, 5’inci olacak

HAVALİMANI PROJESİNDE SON DURUM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nın tamamlandığında Türkiye’nin 5’inci bölgesel havalimanı olarak faaliyet göstereceğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, havalimanının Gümüşhane’ye 67 kilometre, Bayburt’a 47 kilometre mesafede, Köse-Bayburt Karayolu üzerinde inşa edildiği belirtildi. Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nın altyapı çalışmalarının tamamlandığı vurgulandı.

ALTYAPI VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI

Bakan Uraloğlu, 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pist, 300’e 120 metre boyutlarında apron ile 265 metre uzunluğunda taksi yolunun tamamlandığını bildirdi. Devam eden üstyapı çalışmaları hakkında da bilgi veren Uraloğlu, terminal binası, teknik blok ve kule binası ile tesisat işlerinde işlerin hızla devam ettiğini açıkladı.

MODERN TESİSLER VE KAPASİTE HEDEFİ

Bakan Uraloğlu, “Terminal binamız 17 bin metrekare alanıyla modern bir yapıya sahip olacak. Toplam kapalı alan ise 29 bin metrekareye ulaşacak. Projemiz tamamlandığında havalimanımız yılda 2 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasiteye ulaşacak ve Türkiye’nin 5’inci bölgesel havalimanı olacak” şeklinde konuştu. Bu geliştirmenin, bölgede ulaşım imkânlarını önemli ölçüde artıracağı belirtiliyor.