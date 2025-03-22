Bayburt İçin Çığ ve Don Uyarısı

ÇIĞ, DON VE BUZLANMA RİSKİNE DİKKAT!

Meteoroloji, Bayburt için çığ, don ve buzlanma riskine karşı uyarı yaptı. Dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesinin bulunduğunu belirten meteoroloji, olası olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi. Konuyla ilgili Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMLARININ ALTINDA

Aynı zamanda, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği ifade edildi. Rüzgarın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirilerek, vatandaşların alınacak tedbirler konusunda bilinçli olması gerektiği vurgulandı.