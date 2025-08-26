Haberler

Bayburt İl Eğitim Müdürü Toplantı Yaptı

EĞİTİMDE YENİ DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde ilçe milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi ve yeni döneme dair değerlendirmeler yaptı. Aydıntepe ilçesinde, Doğa Orman Okulu ve Uygulama Alanı’nda gerçekleştirilen toplantıda, ilçedeki eğitim-öğretim faaliyetleri, okul yönetimleri ve eğitim programları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

EĞİTİMDE VERİMLİLİK ARTIRILACAK

Toplantıda, eğitimde verimliliğin artırılması, mevcut planlamaların yeniden gözden geçirilmesi ve okullarda yapılacak olan çalışmalar üzerinde duruldu. İl Milli Eğitim Müdürü, yeni dönemde tüm öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim alabilmesi için gerekli adımların atılacağını vurguladı. Toplantı, ilçe milli eğitim müdürlerinin görüş ve önerilerinin alınmasıyla son buldu.

Reyhan Özcan, YKS’de Türkiye 328’incisi oldu. Kızılay, başarıda destek sağladı. Eğitimde fırsat eşitliği sağlandı. Gelecekte faydalı projeler yapmak istiyor. Aile, eğitimle hayata tutunuyor. Kızılay...

Muş'taki Reyhan Özcan, YKS'de Türkiye genelinde 328. olarak dikkat çekti ve Kızılay'ın yardımlarıyla Bilgisayar Mühendisliği'nde tam burs kazandı.
İkizler, İstanbul Üniversitesi’ni Kazandı

Bursa'da ikizler Naz ve Deniz Akdeniz, YKS sınavında başarılı olarak İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandı. Aileleri bu başarıyla gururlanıyor.

