Bayburt İl Finali Sonuçlandı, Ödüller Verildi

BAYBURT’TDA YAPILAN YARIŞMALARIN SONUÇLARI

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma, hafızlık ve etkili hutbe sunumu yarışmalarının sonuçları Bayburt’ta belli oldu. Dereceye giren din görevlilerine ödülleri, Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı tarafından verildi.

KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI SONUÇLARI

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda birinci olarak Gökçedere Yeni Cami Müezzin Kayyımı İrfan Dönmez, ikinciliği ise aynı caminin İmam Hatibi Yavuz Işık kazandı. Hafızlık Yarışması’nda, Mustafa Köseoğlu Camii İmam Hatibi Raşit Numan Battal birinci, Efendi Bayram Camii Müezzin Kayyımı Kemal Demir ikinci oldu.

Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda birinciliği yine Gökçedere Yeni Cami Müezzin Kayyımı İrfan Dönmez, ikinciliği Arpalı Leylekli Cami Müezzin Kayyımı Yunus Saymaz elde etti. Etkili Hutbe Sunumu Yarışması’nda ise Zülküf Bozkurt Camii İmam Hatibi Nihat Doğan birinci, Darıca Köyü Camii İmam Hatibi Muhammed Yavuz ikinci oldu.

İl Müftüsü Bayram Danacı, din görevlilerinin üstlendikleri önemli göreve vurgu yaparak, bu tür yarışmaların din görevlilerinin kendilerini geliştirme ve yeteneklerini sergileme fırsatı sunduğunu ifade etti. Danacı, dereceye giren tüm din görevlilerini kutlayarak, başarılarının devamını diledi.