Bayburt İl Müftülüğü’nde Eğitim Gerçekleşti

KORUYUCU AİLE FARKINDALIK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Bayburt İl Müftülüğü için ‘Koruyucu Aile Farkındalık Eğitimi’ gerçekleştirildi. Bu eğitim, Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edildi. Uzman Öğretmen Semra Türkoğlu ve Sosyal Çalışmacı Büşra Baş, eğitim programında katılımcılara sunum yaptı.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ VE AMAÇLARI

Sunumlarında, koruyucu aile sisteminin önemi, işleyişi ve toplumsal katkıları detaylı bir şekilde anlatıldı. Eğitimde ayrıca koruyucu aile olmanın gereklilikleri, başvuru süreçleri ve ailelere sağlanan destekler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim programı, müftülük personelinin koruyucu aile kavramına dair farkındalığını artırmayı ve ihtiyaç sahibi çocuklara yuva olabilecek ailelerin tespitine yardımcı olmayı hedefliyor.

KATILIMCILAR VE DESTEKLEYİCİLER

Gerçekleştirilen eğitime, Müftü Yardımcısı Nurettin Akgül, Şube Müdürü Ömer Turan ve müftülük personeli katıldı. Bu önemli eğitim programı sayesinde koruyucu aile sistemine yönelik farkındalığın artması bekleniyor.