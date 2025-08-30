Haberler

Bayburt İl Özel İdaresi Toplandı

TOPLANTI KÜRSÜSÜNDE BAŞKANLIK YAPILDI

Bayburt İl Özel İdaresi Encümen Kurulu, Vali Mustafa Eldivan’ın başkanlığında bir araya geldi. Bu toplantıya il encümen üyeleri ve ilgili birim amirleri katılım gösterdi. Toplantıda çeşitli gündem maddeleri incelenerek, karara bağlandı.

HİZMETLER HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Toplantı sona erdiğinde, Vali Eldivan değerlendirmelerde bulunarak, il genelinde mahalli hizmetler çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalara dikkat çekti. Hizmetlerin hayata geçirilmesinde emeği geçen İl Özel İdaresi ekiplerine ve Encümen Kurulu üyelerine teşekkür etti.

Bağcılar’da Tekstil Atölyesinde Yangın

Bağcılar'daki üç katlı tekstil atölyesinde sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Olayda maddi hasar oluştu ve yangının nedeni inceleniyor.
Nizip’te Motosiklet, Beton Mikserinden Kurtuldu

Gaziantep’in Nizip ilçesinde motosiklet, kavşakta dönüş yaparken beton mikserine çarpmaktan son anda kurtuldu. Sürücünün ani hamlesiyle kaza önlendi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

