Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Eğitimi Verdi

EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLANDI

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, ruh sağlığı bozukluklarına yönelik damgalamanın azaltılması için bir eğitim programı düzenledi. Eğitim, toplum ruh sağlığı merkezi sosyal çalışmacısı Esra Demir Gül ile psikolog Zeynep Ayan Deligöz tarafından sunuldu. Eğitimin içeriğinde, psikiyatrik bozuklukların erken tanınması, tedavi edilmesi gereken birimlere yönlendirilmesi ve tedavi sürecinin sürekliliği için kurum personelinin üstlenebileceği roller detaylı şekilde açıklandı.

Bu eğitimle beraber, kurum personelinin toplumun bilgilendirilmesi ve önyargıların azaltılması konusundaki farkındalığının artırılması hedeflendi. Eğitimin sonunda, katılımcılar tarafından yöneltilen soruların cevaplanmasıyla etkinlik tamamlandı.