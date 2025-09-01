Haberler

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Eğitimi Verdi

EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLANDI

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, ruh sağlığı bozukluklarına yönelik damgalamanın azaltılması için bir eğitim programı düzenledi. Eğitim, toplum ruh sağlığı merkezi sosyal çalışmacısı Esra Demir Gül ile psikolog Zeynep Ayan Deligöz tarafından sunuldu. Eğitimin içeriğinde, psikiyatrik bozuklukların erken tanınması, tedavi edilmesi gereken birimlere yönlendirilmesi ve tedavi sürecinin sürekliliği için kurum personelinin üstlenebileceği roller detaylı şekilde açıklandı.

Bu eğitimle beraber, kurum personelinin toplumun bilgilendirilmesi ve önyargıların azaltılması konusundaki farkındalığının artırılması hedeflendi. Eğitimin sonunda, katılımcılar tarafından yöneltilen soruların cevaplanmasıyla etkinlik tamamlandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tatvan’da Uyuşturucu İle Mücadele Başarıyla Sürüyor

Tatvan'da polis, otobüste seyahat eden 3 yabancı uyruklu kişinin midesinden ve üzerlerinden 1 kilo 520 gram metamfetamin ele geçirdi. Şahıslar tutuklandı.
Haberler

Engelli Bireylere Şiddet İddiası Ortaya Çıktı

Karaman'daki özel bir bakım merkezinde engelli bireylere yönelik şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Bir öğretmen, durumu valiliğe bildirerek gizli olanların da sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.