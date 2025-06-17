BAYBURT İmam Hatip Lisesi Konseri Düzenlendi

RİTMİN İZİNDE İLAHİ YOLCULUK TEMALI KONSER DÜZENLENDİ

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Sada Kültür, Sanat ve Edebiyat Programı Projesi çerçevesinde Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, ‘Ritmin İzinde İlahi Yolculuk’ temalı dini musiki konseri gerçekleştirdi. Etkinlik, Çoruh Kültür Merkezi’nde yapıldı ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, çeşitli kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar konserin davetlileri arasında yer aldı.

ÖĞRENCİLERDEN ETKİLEYİCİ PERFORMANS

Öğrencilerin büyük bir titizlikle hazırlandığı musiki konserinde, Türk din musikisinin seçkin örnekleri dinleyicilere sunuldu. Okul korosu ve solo performanslar eşliğinde gerçekleşen etkinlik, katılımcılara manevi bir yolculuk yaşattı. Program süresince seyirciler, tasavvuf musikisi eserleri ile duygu dolu anlar geçirdi. Öğrencilerin sergilediği performanslar, dinleyenler tarafından oldukça beğenildi.

EMEK VERENLERE TEŞEKKÜR EDİLDİ

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, programın düzenlenmesinde emeği geçen okul yönetimine ve öğretmenlere teşekkür etti. Ayrıca, konserdeki öğrencilere filografi tablo hediye etti. Bu etkinlik, hem genç yeteneklerin sahne deneyimi kazanmalarını sağladı hem de dinleyiciler için unutulmaz anlar yarattı.