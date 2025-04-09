Bayburt KYK Kız Yurdu’nda Olay

OLAYIN DETAYLARI

Bayburt KYK kız yurdunda, dışarıdan bir kişinin yurda girerek namaz kılan bir kızı öldürdüğü iddiaları gündeme geldi. Bu konuda, Sultan Fahriye Kız Yurdu mescidinde gerçekleştirilmiş bir cinayet olup olmadığı merak ediliyor. İddialar doğrultusunda, yurda giren bir kadın, yurt mescidinde namaz kılan bir öğrencinin boğazını keserek hayatını kaybetmesine sebep olmuş. Olayın ardından yurtta bulunan kızlar büyük bir tepkisel eylem gerçekleştirmiş.

YETKİLİLERİN AÇIKLAMASI

Bayburt KYK yurt müdürü, olayla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Evet olumsuz bir durum yaşandı ama hayati tehlikeyi yok.” Bazı basın yayın organlarında yayımlanan cinayet iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor. Müdür, yurtta kalan bir öğrencinin mescitte tek başınayken kendisine zarar verdiğini ve olayın ardından hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Yapılan muayene sonrası öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

PROTESTO EYLEMLERİ

Olayın ardından yurtta kalan diğer öğrencilerin farklı yorumlar yaparak yurt yönetimine karşı protesto eylemleri düzenlediği öğrenildi. Protestoculara, olay hakkında doğru bilgilendirme yapıldıktan sonra öğrenciler dağılmaya karar verdi. Konuyla ilgili olarak adli makamlar inceleme ve soruşturma başlattı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.