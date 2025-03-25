Bayburt Ortaokulu Halk Oyunları Finalde

BAŞARIYLA ÜST TURA YÜKSELDİLER

Bayburt Ortaokulu halk oyunları ekibi, okul sporları kapsamında gerçekleşen müsabakada önemli bir başarı gösterdi ve üçüncülük elde etti. Elde edilen bu başarı, ekibin final turuna yükselmesine olanak sağladı.

ERZURUM’DA YAPILAN YARIŞMALARDA ZORLU MÜCADELİK

Erzurum’da düzenlenen Okul Sporları Yıldız Erkekler Halk Oyunları Grup Yarışmalarında, Bayburt Ortaokulu halk oyunları ekibi, zorlu mücadelelerine rağmen üçüncülüğü kazanarak Türkiye finallerinde yer alma hakkı elde etti. Voleybol, masa tenisi ve bilek güreşi gibi diğer branşlarda da madalya kazanan öğrencilerin ardından, halk oyunları ekibinin başarısı bir üst tura yükselmelerini sağladı.