Bayburt Polisi, Dolandırıcılara Karşı Uyarıyor

BAYBURT POLİSİ DOLANDIRICILIK UYARISI YAPIYOR

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesindeki günlerde canlı hayvan pazarında vatandaşları dolandırıcılara karşı bilgilendirme çalışmalarına başladı. Ekipler, hayvan alım-satım sürecinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması üzere sahte para, dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte kurban siteleri gibi konularda detaylı bilgiler veriyor. Bu bağlamda, dolandırıcılara karşı vatandaşların dikkatli olmasını sağlamak amacıyla pazar alanında sürekli olarak uyarılar yapılıyor.

CANLI HAYVAN PAZARINDA BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri, Şingah Mahallesi’ndeki canlı hayvan pazarını ziyaret ederek alıcı ve satıcılara yönelik sahte para, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi konularda bilgilendirmelerde bulundu. Ekipler, paranın sahte olup olmadığını anlamaya yönelik basit yöntemleri satıcılara aktararak sahte paranın özelliklerinin yer aldığı broşürleri dağıttı. Ayrıca, besicilere ve alıcılara yaşanabilecek olumsuzluklar hakkında sık sık uyarılarda bulunarak, şüpheli durumları 112’ye bildirmeleri gerektiğini hatırlattılar.

POLİS HİZMETLERİNE TEŞEKKÜR

Toplum Destekli Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Gökhan Şahin, dolandırıcılığa karşı sürekli bilgilendirme yapıldığını kaydederek, “Üreticinin kazancının milli servetin bir payı olduğu bilinciyle vatandaşlarımızın her zaman yanındayız” ifadesini kullandı. Bayburt polisi olarak halkın yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Şahin, internet üzerinden sahte kurban sitelerine karşı dikkatli olunmasını da önerdi.

Besiciler, polisin kendilerine yardımcı olduğunu ve ekiplerin sürekli olarak uyarılarda bulunduğunu belirtti. Emrullah Çalışkan, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür ederken, hayvan sahibi Ercan Okumuş ise “Memur arkadaşlar görevlerini çok güzel yaptılar” diyerek, polisin uyarılarının herkes tarafından dikkate alındığını ifade etti. Okumuş, ekipler sayesinde bilinçlendiklerini ve sunulan hizmetten memnun kaldıklarını dile getirerek, teşekkürlerini iletti.