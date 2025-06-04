Bayburt Polisi, Kurban Uyarıları Yapıyor

HAYVAN PAZARINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILIYOR

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların hayvan alım-satım süreçlerinde sorun yaşamamaları amacıyla çeşitli bilgilendirmelerde bulundu. Özellikle sahte para, dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte kurban siteleri konularında ayrıntılı bilgiler sunuldu. Bayburt polisi, dolandırıcılık mağduru olmalarına engel olmak ve sahte paraların tanınmasını sağlamak için kurban pazarında sürekli olarak vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

POLİS ZEHİR GİBİ HAREKET EDİYOR

Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü personeli, Şingah Mahallesi’nde bulunan canlı hayvan pazarında alıcı ve satıcılara yönelik sahte para, dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte kurban siteleriyle ilgili önemli bilgileri aktardı. Hayvan alım-satımında dikkat edilmesi gereken unsurları vurgulayan ekipler, paranın sahte olup olmadığını anlamada kullanılabilecek basit yöntemleri satıcılara anlatırken, sahte para özelliklerini içeren broşürler de dağıttı. Olumsuz durumlarla karşılaşmanın önüne geçmek adına besicileri ve alıcıları sıkça uyaran ekipler, şüpheli durumları 112’ye bildirmeleri gerektiğini hatırlattı.

ÜRETİCİLERİN HAKLARI KORUNUYOR

TDP, KOM ve asayiş ekiplerinden sorumlu polis memuru Gökhan Şahin, “Üreticinin kazancının milli servetin bir payı olduğu bilinciyle vatandaşların her zaman yanındayız” diyerek, sahte para dolandırıcılığına karşı üreticileri bilgilendirmeyi sürdüreceklerini ifade etti. Bayburt polisi olarak halkın yanında olmaya kararlılık gösterdiklerini belirten Şahin, ayrıca internet üzerinden yapılan alışverişlerde sahte kurban siteleri konusunda da dikkatli olmalarını önerdi. Bilgilendirme metinleri aracılığıyla bu bilgilerin halk arasında yayılmasını sağladıklarını aktardı.

BESİCİLER POLİSLERE TEŞEKKÜR EDİYOR

Polislerin kendilerine yardımcı olduğunu belirten besici Emrullah Çalışkan, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür etti. Hayvan sahibi Ercan Okumuş ise, “Memur arkadaşlar görevlerini çok güzel yaptılar” diyerek, polisin herkesi dolandırıcılığa karşı uyardığını ve dikkate alınması gereken hususları sabırla anlattığını söyledi. Ekipler sayesinde bilinçlendiğini vurgulayan Okumuş, verilen hizmetten oldukça memnun kaldığını belirtti.