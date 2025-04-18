Bayburt, Şampiyonada Madalyalarla Döndü

ŞAMPİYONAYA KATILAN SPORCULAR BAŞARILARLA DÖNDÜ

Kayseri’de düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası’na katılan Bayburt’un Başaran Bilek Güreşi Spor Kulübü ve Çelik Bilek Spor Kulübü sporcuları, evlerine madalyalarla döndü. Bilek Güreşi Federasyonu Bayburt İl Temsilcisi İsmet Çakal, Başaran Bilek Güreşi Spor Kulübü As Başkanı Zafer Saka ve antrenör Tuncay Başaran ile Çelik Bilek Spor Kulübü Antrenörü Cabir Çelik öncülüğünde, başarılı sporcular birçok madalya kazanarak Bayburt’un gururu oldular.

MÜSABAKALARDA DERECEYE GİREN SPORCULAR

Müsabakalar sonucunda elde edilen başarılar dikkat çekti. Başaran Bilek Güreşi Kulübü sporcularından Tuncay Başaran, Büyük Erkekler kategorisinde 110 kg. da sol kol 1., sağ kol 2. olarak yer aldı. 15 yaş altı yıldızlar kategorisinde Volkan Saka, 70 kg. da sağ kol 1., sol kol 2. oldu. 18 yaş altı gençler arasında İsmail Hakkı Saka, 75 kg. da sol kol 2. sırayı elde etti. Samet Olgun ise 23 yaş altı gençler kategorisinde 55 kg. ile 4. oldu.

Çelik Bilek Spor Kulübü’nden Yusuf Ziya Yıldızoğlu, Büyük Erkekler 75 kg. da sağ kol 1.liği kazandı. 100 kg. da Cabir Çelik sağ kol 2. oldu. 23 yaş altı gençlerde Abdülkadir Mıcık, 110+ kg. da sol kol 3. olarak başarı gösterdi. Masterler kategorisinde ise Ünal Türker, 100 kg. da hem sağ hem de sol kol 1. oldu, Akın Türker ise sol kol 3. sırayı elde etti.