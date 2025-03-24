Bayburt’ta 2 Şüpheliden Sentetik İlaç Ele Geçirildi

SENTETİK ECZA MADDESİ VE RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Bayburt’ta gerçekleştirilen polis operasyonları sonucunda, biri İran vatandaşı olan toplam iki şüpheli üzerinde 43 adet sentetik ecza maddesi bulundu. Farklı bir şahsın üzerinde ise ruhsatsız tabanca tespit edildi.

POLİSİN YAPTIĞI ARAMALARDA ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan incelemede T.B. isimli şahıs üzerinde 25 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Aynı araçtaki S.G. isimli şahısın üzerinde ise bir ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve fişek bulundu.

İRAN VATANDAŞI ŞÜPHELİDE YETKİLİLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Durumundan şüphelenilen A.S.G. isimli İran uyruklu şahıs üzerinde de yapılan arama neticesinde 18 adet sentetik ecza maddesi elde edildi. Şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı ve tahkikat sürdürülüyor.