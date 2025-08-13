Bayburt’ta 2025 Temmuz’unda 93 Konut Satıldı

Bayburt’ta Temmuz 2025’te 93 Konut Satışı Gerçekleşti

KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Temmuz ayı konut satış istatistiklerini yayımladı. Bayburt’ta bu ay içinde toplam 93 konut satışı gerçekleşti. Türkiye genelinde ise Temmuz ayında 142 bin 858 konut satışı yapıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %12,4 oranında bir artış gösterdi. Konut satışlarının en yüksek olduğu iller arasında 23 bin 152 ile İstanbul, 12 bin 491 ile Ankara ve 7 bin 815 ile İzmir öne çıktı. Bayburt ise 93 konut satışı ile en az konut satışının yapıldığı iller arasında yer aldı.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE ARTIŞ

Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye genelindeki konut satışları %24,2 oranında artarak 834 bin 751 rakamına ulaştı. Ayrıca, bu süreçte ipotekli konut satışları 18 bin 425 olarak belirlendi. İpotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre %60,3 oranında bir artış gösterdi. Toplam konut satışları içindeki ipotekli satışların payı %12,9 olarak gerçekleşti. İlk el konut satışları Ocak-Temmuz döneminde %17,5 oranında artışla 251 bin 608 oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ İLE KİRALARI ARTIRDI

Temmuz ayında Türkiye genelinde diğer konut satışları %7,6 oranında artış göstererek 124 bin 433 oldu. Bu satışların toplam konut satışları içindeki payı %87,1 olarak saptandı. Diğer satış türleri Ocak-Temmuz döneminde %17,1 oranında artarak 713 bin 236 rakamına yükseldi. İkinci el konut satışları ise Temmuz ayında %14,6 oranında bir artışla 98 bin 874 olarak kaydedildi.

YABANCILARA SATIŞLARDA DÜŞÜŞ

Temmuz ayında yabancılara yapılan konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre %18,6 oranında düşerek bin 913 oldu. Bu satışların toplam konut satışları içindeki payı %1,3 olarak belirlendi. Yabancılara en çok konut satışı yapılan iller sırasıyla 643 ile İstanbul, 642 ile Antalya ve 175 ile Mersin olarak kaydedildi. Ocak-Temmuz dönemindeki yabancılara yapılan konut satışları ise %12,1 oranında azalış göstererek 11 bin 267 olarak gerçekleşti.

RUSYA FAVOREDİLİYOR

Temmuz ayında en fazla konut satışı yapılan ülke uyrukları arasında Rusya Federasyonu vatandaşları 315 adet konut alımıyla ilk sırada yer aldı. Onu, 152 ile İran ve 135 ile Almanya takip etti.