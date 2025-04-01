Bayburt’ta 232 Personelle Bayram Denetimi Yapıldı

BAYBURT’TA BAYRAM DENETİMLERİ BAŞLADI

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların bayramlarını huzurlu ve güvenli bir şekilde geçirebilmesi için trafik ve asayiş tedbirlerini artırdı. 232 personelin saha içerisinde görev aldığı denetimlerde birçok uygulama gerçekleştirildi. Şehir genelindeki farklı noktalarda yapılan denetim ve kontroller boyunca ekipler, bayram döneminde de görevlerini titizlikle yerine getirdi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre, bayram süresince toplam 15 trafik ekibi ve 88 trafik personeli, 12 asayiş ekibi ile 117 asayiş personeli görev aldı. Emniyetin yaptığı açıklamaya göre, umuma açık yer denetimi, günübirlik kiralık ev denetimi, radar uygulamaları, alkol denetimi, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) denetimi, otogar kontrolleri, emniyet kemeri denetimi, şehirlerarası otobüslerle yapılan yorgunluk ve mola denetimleri, motosiklet denetimleri ve şehirlerarası sivil otobüs denetimleri gibi çeşitli alanlarda denetim yapıldı.

TEDBİRLER BAŞARILI OLDU

Artırılan tedbirlerle birlikte şehirde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Bayburtlu vatandaşlar, bayram tatillerini huzur içinde geçirmiş oldu. Emniyet birimleri, bayram süresince güvenlik önlemlerinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayarak yerel halkın rahat bir bayram deneyimi yaşamasını sağladı.