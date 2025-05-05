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Bayburt’ta 4 göçmen ve 3 kaçakçı

DÜZENSİZ GÖÇMENLER YAKALANDI

Bayburt’ta gerçekleştirilen operasyon sonucunda 4 düzensiz göçmen ile bu göçmenleri ülkeye sokan ve barınma imkanı sağlayan 3 insan taciri gözaltına alındı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenleri ülkeye sokmak, barınmasına imkan sağlamak ve yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarmaya çalışan 3 şüpheli şahıs da yakalandı. Bu şüphelilerden biri, çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsine alındı. Diğer bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Yakalanan 4 düzensiz göçmenin idari işlemleri tamamlandıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürütülen mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.

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