Haberler

Bayburt’ta 4 Milyon 56 Bin 360 Makaron Ele Geçirildi

OPERASYONUN DETAYLARI

Bayburt merkezli olarak düzenlenen operasyon, 5 ilde gerçekleştiriliyor. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Bayburt, İstanbul, Kayseri, Mersin ve Denizli’de belirlenen adreslere baskın düzenliyor. Yapılan aramalar sonucu, toplamda 4 milyon 56 bin 360 makaron ele geçiriliyor.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Düzenlenen operasyonda, ele geçirilen malzemeler arasında, bir kısmı dolu olan makaronlar dışında, 1540 paket bandrolsüz sigara, 8 adet elektronik sigara ve sigara dolum ile paketleme makineleri bulunuyor. Bu baskınlar, kaçak sigara ticaretine karşı yürütülen sıkı bir mücadelenin parçası oluyor.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA DÜZENLENEN İŞLEMLER

Bu operasyonlarda, toplamda 54 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanun’a muhalefet suçundan adli işlem yapılıyor. Alınan tedbirler ve yürütülen işlemler, kaçakçılıkla mücadeledeki kararlılığı artırıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Samsun’da Otomobil Öğrenciye Çarptı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi R.A, bir otomobilin çarpması sonucu hafif yaralı olarak hastaneye sevk edildi.
Haberler

Ferdi Zeyrek’in Eşi Nurcan Zeyrek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in özel hayatı gündemde. Özellikle eşi Nurcan Zeyrek hakkında merak edilen sorular artıyor; yaş, meslek ve faaliyet alanı gibi detaylar bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.