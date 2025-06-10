Bayburt’ta 4 Milyon 56 Bin Makaron

OPERASYONUN DETAYLARI

Bayburt merkezli yapılan operasyon, 5 farklı ilde gerçekleştirildi ve bu operasyon sırasında toplam 4 milyon 56 bin 360 makaron ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Bayburt, İstanbul, Kayseri, Mersin ve Denizli’deki belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenledi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan aramalarda, ilk olarak bir kısmı dolu olan 4 milyon 56 bin 360 makaron, ayrıca 1540 paket bandrolsüz sigara, 8 elektronik sigara ile sigara dolum ve paketleme makineleri ele geçirildi. Bu operasyonlar neticesinde, 54 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanun’a muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.