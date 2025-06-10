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Bayburt’ta 4 Milyon Makaron Ele Geçirildi

OPERASYONUN DETAYLARI

Bayburt merkezli olarak 5 farklı ilde gerçekleştirilen kapsamlı operasyonda toplamda 4 milyon 56 bin 360 makaron ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele amaçlı olarak Bayburt, İstanbul, Kayseri, Mersin ve Denizli illerinde belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenledi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Gerçekleştirilen aramalarda, bir kısmı dolu 4 milyon 56 bin 360 makaron, 1540 paket bandrolsüz sigara, 8 adet elektronik sigara ve sigara dolum ile paketleme makineleri ele geçirildi. Bu operasyonlar neticesinde toplamda 54 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanun’a muhalefet suçundan adli işlemler başlatıldı.

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