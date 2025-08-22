Bayburt’ta 4 Şüpheli Yakalandı

SAHTE ALKOL OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLENLER

Bayburt’ta düzenlenen sahte alkol operasyonu sırasında litrelerce sahte alkol ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Son dönemlerde artış gösteren ve halk sağlığını tehdit eden sahte alkol kullanımının engellenmesi amacıyla Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bu operasyon gerçekleştirildi.

OPERASYONA KATILAN EKİPLERİN BAŞARISI

Yapılan operasyonda, 4 adet bidon içerisinde toplamda 20 litre alkol bazlı sıvı ile 22 adet teneke içinde toplam 110 litre etil alkol ele geçirildi. Aynı zamanda bir adet kurusıkı tabanca bulundu. Ekipler, sahte alkollere ve kurusıkı tabancaya el koyarak, 4 şüpheli şahıs hakkında ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ kapsamında yasal işlemleri başlattı.

KAMU SAĞLIĞINI KORUMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, halk sağlığını tehdit eden, vergi kaybına yol açan ve haksız kazanç sağlayan her türlü kaçakçılık faaliyetinin önlenmesi için yapılacak çalışmaların kararlılıkla süreceğini ifade etti.