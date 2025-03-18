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Bayburt’ta Aile Konulu Çalıştay Düzenlendi

AİLE KORUMA VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Salonunda, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde aile temalı bir çalıştay gerçekleştirildi. İlgili kurum ve başkanlıkların katılım gösterdiği bu etkinlikte, aile yapısını koruma ve güçlendirme üzerine önemli veriler elde ediliyor.

AİLE EYLEM PLANI KAPSAMINDA ÖNEMLİ VERİLER ELDE EDİLDİ

Elde edilen veriler, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı doğrultusunda kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşılarak, Bayburt genelinde hayata geçirilecek kapsamlı projelerin temeli niteliğini taşıyor. Aileyi koruma ve güçlendirme amacıyla sürdürülen çalışmalar, ilerleyen süreçte daha geniş boyutlu projelerle devam edecek.

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