Bayburt’ta Alabalık Sağım İşlemi Başladı

YAVRU ÜRETİMİ İÇİN SAĞIM İŞLEMLERİ BAŞLADI

Bayburt’taki Soğanlı Dağları’nın karlı yamaçlarından çıkan kaynak sularıyla alabalık yetiştirme dönemi başladı. Kent merkezine 65 kilometre uzaklıktaki Yoncalı köyünün yüksek kesimlerinde, 3 bin 500 rakımlı yerden beslenen gökkuşağı alabalıkları için sağım işlemleri başladı. Yetiştiriciler, kış aylarında kar kalınlığının 2-3 metreye ulaştığı ve sıcaklığın sıfırın altında 30 dereceyi bulduğu bu zorlu iklimde alabalıklarını korumak için çalışıyor. Anaç balıkların yumurtaları elle sağılıyor, ardından erkek balıklarla birleşim sağlanıyor. Yaklaşık 30-35 gün temiz ve soğuksu altında bekledikten sonra yavrular, havuzlara geçiyor. Sert iklim nedeniyle alabalıkların büyümesi 3 yılı bulabiliyor.

İNCE AYARLARLA YETİŞTİRİYORLAR

Su ürünleri çeşitliliği ve üretimi üzerinde araştırmalar yapan akademisyenler, yetiştiricilerin yaptığı elle sağım işlemlerine katılıyor. Kent merkezi ve çevresinde 5 adet alabalık tesisi, bu dönemlerde sağım işlemleri yapıyor. Alabalık üreticisi Hasan Koşat, gökkuşağı alabalıklarında genellikle nisan ve mayıs aylarında sağım yaptıklarını belirtiyor. “Makine kullanılmadan elle sağım yapıyoruz, ilaç kullanmıyoruz. İlk 48 saat içerisinde döllenmemiş yumurtaları ayıklıyoruz. 20 gün sonra gözlem sonrası yeniden ölü yumurtaları ayıklıyoruz ve larvalar havuzlara aktarılıyor.” diyor.

BÜYÜME SÜRESİ VE ZORLUKLARI

Koşat, “Yavruları yetiştirme safhasında bir bebek gibi ilgilenmek zorundayız. Suyuyla, havasıyla, yemiyle her şeyiyle yakından ilgileniyoruz. Yumurtadan 3 yılı tamamlayana kadar yılda 20-30 gram civarında büyüme oluyor. İkinci yılda daha fazla yem yediği için hızlı bir gelişim sağlıyor” şeklinde açıkladı. Koşat, 200 bin civarında yumurta sağımı yaptıklarını sözlerine ekleyerek, normal şartlarda 12 ayda yetişen alabalıkların, bu zorlu iklimde 3 yılda porsiyonluk hale geldiğini belirtti.

İKLİMİN ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Sefalı, bölgede sert iklim nedeniyle balıkların normalden daha uzun sürede yetiştiğini ifade ediyor. Tesislerde yapılan incelemelerin hem uygulamaları hem de balıklarla ilgili olduğunu belirten Sefalı, öğrencileriyle birlikte yeni deneyimler kazandıklarını vurguladı.