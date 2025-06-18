Bayburt’ta Araç Sayısı 19.717 oldu

BAYBURT’TA TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI

Bayburt’ta Mayıs ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 19 bin 717 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına dair motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Ülke genelinde Mayıs ayında 210 bin 295 adet aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bu dönemde trafiğe kaydedilen taşıtların %44,8’ini motosiklet, %41,4’ünü otomobil, %8,5’ini kamyonet, %2,6’sını traktör, %1,6’sını kamyon, %0,7’sini minibüs, %0,3’ünü otobüs ve %0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Genel olarak, önceki aya göre trafiğe kaydı yapılan araç sayısı %9,5 artış gösterdi.

TAŞIT SAYISINDAKİ DEĞİŞİMLER

Mayıs ayında kaydedilen motosiklet sayısı %12,8, otomobil sayısı %8,4, traktör %5,9, otobüs %5,1, kamyonet %3,3 ve kamyon %3,1 artış yaşarken, özel amaçlı taşıt %28,8 ve minibüs %5,9 azalma gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %9,5 düştü. Minibüste %18,7 ve kamyonette %2,4 artış görülmesine rağmen, özel amaçlı taşıtta %50,5, traktörde %30,6, kamyonda %16,0, motosiklette %15,4, otobüste %10,9 ve otomobilde %2,6 azalma yaşandı.

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 32 milyon 182 bin 121’e ulaştı. Bu taşıtların %51,8’i otomobil, %20,4’ü motosiklet, %14,9’u kamyonet, %7,1’i traktör, %3,2’si kamyon, %1,6’sı minibüs, %0,7’si otobüs ve %0,3’ü özel amaçlı taşıtlardan oluştu. Ayrıca, Mayıs ayında 960 bin 640 adet taşıtın devri yapıldı; bu devrin %67,2’sini otomobil, %14,7’sini kamyonet, %11,3’ünü motosiklet, %2,7’sini traktör, %1,9’unu kamyon, %1,6’sını minibüs, %0,4’ünü otobüs ve %0,2’sini özel amaçlı taşıtlar kapsadı.

OCAK-MAYIS DÖNEMİ TAŞIT KAYITLARI

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 900 bin 504 adete ulaştı ve bu sayı bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,2 azalış gösterdi. Ayrıca trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %64,5 artarak 19 bin 117 oldu. Bu dönemde toplam taşıt sayısında ise 881 bin 387 adet artış gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %47,3’ü benzin kullanırken, %28,1’i hibrit, %14,1’i elektrikli, %9,6’sı dizel ve %0,9’u LPG yakıtlı.

OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE MİKRODÜZEN

Ocak-Mayıs döneminde kaydı yapılan otomobillerin %31,3’ü 1300 ve altı silindir hacmine sahip. Ayrıca %24,4’ü 1401-1500, %11,2’si 1501-1600, %10,0’ı 1301-1400, %8,5’i 1601-2000 ve %0,6’sı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip. Kaydı yapılan otomobillerin 175 bin 908’inin rengi gri olarak belirlendi, %25,1’i beyaz, %12,7’si siyah, %11,7’si mavi, %4,6’sı yeşil, %4,0’ı kırmızı, %0,6’sı kahverengi, %0,5’i sarı, %0,3’ü turuncu ve %0,1’i diğer renklere sahip.