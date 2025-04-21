Bayburt’ta Araçta Sentetik Hap Bulundu

Araçta Sentetik Hap Yakalandı

Bayburt’ta bir araçta gerçekleştirilen durdurma işlemi sırasında bir miktar sentetik hap ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde kullanımı, imal ve ticaretinin önüne geçmek amacıyla saha ve analiz çalışmaları gerçekleştirdi.

Adli Araştırma Başlatıldı

Durdurulan araçta ve içerisindeki şahıs üzerinde yapılan adli aramada belirlenen sentetik ecza maddesi, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli şahıs hakkında T.C.K. Madde 191 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapılmasına sebep oldu.