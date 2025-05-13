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Bayburt’ta Araçta Skunk Maddesi Bulundu

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER VE UYUŞTURUCU MADDE

Bayburt’ta polisin durdurduğu bir araçta bulunan iki şüpheli üzerinde yapılan aramada, bir miktar skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.B ve M.B, uyuşturucu kullanmaktan dolayı adli işleme tabi tutuldu.

EMNİYET GÜÇLERİNİN OPERASYONU

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları araçta yaptıkları aramada şüphelilerin üzerinde skunk maddesi buldu. Uyuşturucu maddeye ekiplerce el konulurken, her iki şahsa da “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” suçundan adli işlem uygulandı.

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