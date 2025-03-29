Bayburt’ta Arefe Günü Mezarlık Ziyareti

KABİR ZİYARETLERİNE YOĞUN İLGİ

Bayburt’ta Ramazan Bayramı’nın arefesinde yüzlerce vatandaş, hayatını kaybeden yakınlarının kabirlerini ziyaret ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da arefe günü mezarlık ziyaretleri aktif bir şekilde sürüyor. Kabir ziyaretlerine giden vatandaşlar, sevdiklerinin ruhu için Kur’an-ı Kerim okuyarak dua ediyor.

MÜSLÜMAN GELENEĞİ DEVAM EDİYOR

Türbe ve mezarlıklarda oluşan yoğunluk, bayramın birinci gününe kadar devam ediyor. Vefat eden yakınlarının anısına dua eden bazı vatandaşlar, mezarları temizlerken, bazıları ise kabirlere ektiği çiçekleri suluyor. Bu gelenek, toplumda duygusal bir bağ oluştururken, Ramazan Bayramı’nın maneviyatını da güçlendiriyor.