Bayburt’ta Asayiş Olaylarında Yüzde 14 Azalma

TOPLANTI VE SUÇ ORANLARINDAKİ AZALMA

Bayburt’ta Vali Mustafa Eldivan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Aslan ve İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ile bir araya gelerek ildeki asayiş olaylarını değerlendirdi. Toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Eldivan, Bayburt’ta geçen yılın aynı dönemine göre suç oranlarının yüzde 14 azaldığını belirtti. Şubat ayındaki asayiş olaylarına ilişkin bilgi veren Vali Eldivan, elde edilen verilerle suç oranlarının düşüşünü açıkladı.

SUÇLAR VE HUKUKA UYGUNLUK

Vali Mustafa Eldivan, “Sizlerin evinizde huzurla uyumanızı, çocuklarınızın güven içinde eğitim hayatlarına devam etmelerini sağlamak için terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, tefeciler, göçmen kaçakçıları, siber ve asayiş suçları ile mücadele ve trafik olaylarını önleme konularında yoğun bir mesai içerisindeyiz. Hukuk kuralları içerisinde bu şehrin huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz bundan böyle de kesintisiz devam edecektir” dedi. Uygulanan terörle mücadelede, 2025 yılı şubat ayında PKK/KCK’ya karşı 2 küçük çaplı operasyon yapıldığını ve 1 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Ayrıca başka bir terör olayı veya operasyonun olmadığını vurguladı.

ŞUBAT AYI İSTATİSTİKLERİ

Asayiş olaylarıyla ilgili bilgileri paylaşan Vali Eldivan, kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta 2024 ile 2025 şubat ayları arasındaki olay sayılarında yüzde 14 azalma görüldüğüne dikkat çekti. Bu olayların aydınlatma oranlarının her iki ayda da yüzde 100 olduğunu belirtti. 2025 şubat ayındaki olayların detayları arasında konut dokunulmazlığı ihlali, kişilerin huzur ve sükununu bozma, cinsel taciz ve diğer suçlar yer aldı. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 57,14 azalma sağlandığını ve bu suçların büyük kısmının dolandırıcılık olduğunu ifade etti.

UYUŞTURUCU VE SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Uyuşturucuyla mücadelede, 2025 şubat ayında yapılan operasyonlar neticesinde 16,67 gram esrar, 5,88 gram metafetamin, 8,30 gram bonzai ve 74 adet sentetik ecza ele geçirildi. Vali Eldivan, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının artarak devam ettiğini belirtti. Siber suçlarla ilgili de 16 hesap tespit edildiğini, bu suçların büyük bölümünün terör ve siber suçlar üzerinden oluştuğunu vurguladı.

VATANDAŞLARA UYARI

Vali Eldivan, açıklamalarının ardından vatandaşlara güvenliklerle ilgili uyarılarda bulundu. “Hem kendi güvenliğiniz hem de diğer vatandaşlarımız güvenliği için trafik kurallarına uymanızı rica ediyorum. Unutmayınız ki hayatla yarışılmaz ve emniyet kemeri sizi hayata bağlar” dedi. Ayrıca, kar ve buzlu havalarda dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Dolandırıcılık olaylarının arttığını da hatırlatan Eldivan, özellikle internet üzerinden alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.