Bayburt’ta Atlı Cirit Birinciliği Tamamlandı

ATLI CİRİT MÜSABAKALARI SONA ERDİ

Bayburt’ta gerçekleştirilen ‘2025 yılı Atlı Cirit İl Birinciliği’ müsabakaları tamamlandı. 7 takımın katıldığı turnuvada A ve B gruplarında birinci olan takımlar belirlendi. 25-26-27 Ağustos tarihleri arasında cirit sahasında oynanan grup karşılaşmaları sonucunda, A grubunda Can Bayburt Atlı Spor Kulübü, B grubunda ise Dede Korkut Atlı Spor Kulübü birinci oldu.

Müsabakalara, Şingah Atlı Spor Kulübü, Dede Korkut Atlı Spor Kulübü, Çoruh Atlı Spor Kulübü, Kop Atlı Spor Kulübü, Selçuklu Atlı Spor Kulübü, Balca Atlı Spor Kulübü ve Can Bayburt Atlı Spor Kulübü katılım sağladı. A grubunda birinci olan Can Bayburt Atlı Spor Kulübü ile B grubunda zirveye ulaşan Dede Korkut Atlı Spor Kulübü, 7 Eylül Pazar günü yarı finalde karşı karşıya gelecek. Bu maçta galip olan takım, Türkiye Şampiyonası yarı finaline katılma hakkı elde edecekken, ikinci olan takım çeyrek finale yükselecek.

TAKIM KAPTANINDAN AÇIKLAMALAR

Can Bayburt Atlı Spor Kulübü kaptanı Muhammet Dağ, grup maçlarından birinci çıkmak için yoğun bir çalışma yaptıklarını dile getirerek, emek veren tüm takım arkadaşlarına teşekkür etti. Dağ, 7 Eylül’de yapılacak maçta en iyi performanslarını sergileyeceklerini belirtti ve “B grubundan birinci çıkan rakibimiz Dede Korkut Atlı Spor Kulübüne başarılar diliyoruz. Ata sporu ciridi yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hiç şüphesiz bu müsabakaların kazananı dostluk oldu. Yarı finalde de iyi olan kazansın. Herkese desteklerinden ve emeklerinden ötürü teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI DETAYLARI BEKLENİYOR

Öte yandan, Türkiye Şampiyonası yarı final ve çeyrek final maçlarının gerçekleştirileceği iller ve saatler, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından kısa süre içinde açıklanacak.