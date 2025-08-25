Bayburt’ta Atlı Cirit Müsabakaları Başlıyor

ATLI CİRİT MÜSABAKALARI BAŞLIYOR

Bayburt’ta 2025 yılı Atlı Cirit İl Birinciliği müsabakaları bugün başlıyor. Cirit sahasında gerçekleştirilecek karşılaşmaların ilkinde, Dede Korkut Atlı Spor Kulübü ile Çoruh Atlı Spor Kulübü karşı karşıya gelecek. Etkinlikler, 2 Eylül 2025 tarihine kadar grup maçları ile devam edecek ve final müsabakası 7 Eylül’de yapılacak.

MÜSABAKALARA KATILACAK TAKIMLAR

Etkinlikte Dede Korkut Atlı Spor Kulübü, Bayburt Çoruh Atlı Spor Kulübü, Kop Atlı Spor Kulübü, Selçuklu Atlı Spor Kulübü, Balca Atlı Spor Kulübü, Şingah Atlı Spor Kulübü ve Can Bayburt Atlı Spor Kulübü yer alacak. Fikstüre göre oynanacak maçların programı ise şu şekilde şekillendi:

**25 Ağustos Pazartesi**

– Saat 10.00: Dede Korkut Atlı Spor Kulübü – Bayburt Çoruh Atlı Spor Kulübü

– Saat 13.00: Kop Atlı Spor Kulübü – Selçuklu Atlı Spor Kulübü

– Saat 15.00: Balca Atlı Spor Kulübü – Şingah Atlı Spor Kulübü

**28 Ağustos Perşembe**

– Saat 10.00: Dede Korkut Atlı Spor Kulübü – Selçuklu Atlı Spor Kulübü

– Saat 13.00: Kop Atlı Spor Kulübü – Çoruh Atlı Spor Kulübü

– Saat 15.00: Balca Atlı Spor Kulübü – Can Bayburt Atlı Spor Kulübü

**2 Eylül Salı**

– Saat 10.00: Dede Korkut Atlı Spor Kulübü – Kop Atlı Spor Kulübü

– Saat 13.00: Selçuklu Atlı Spor Kulübü – Çoruh Atlı Spor Kulübü

– Saat 15.00: Şingah Atlı Spor Kulübü – Can Bayburt Atlı Spor Kulübü

Grup maçlarının ardından A ve B grubundan birinci gelen takımlar arasında yarı final karşılaşmaları olacak. Final müsabakası ise 7 Eylül 2025 tarihinde saat 16.00’da gerçekleşecek. Bu organizasyonun sonunda Bayburt’un il birincisi takımı belirlenecek.