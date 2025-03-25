Bayburt’ta Bayram Alışverişi Yoğunlaştı

ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU ARTMIŞ

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Bayburt’ta alışveriş yoğunluğu dikkat çekiyor. Bayram hazırlıkları içinde olan vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla marketlere, mağazalara, manavlara ve fırınlara akın ediyor. Bayburt’un caddeleri, bayram telaşını yaşayan halk ile dolup taşıyor. Marketlerin ve bakkalların önünde uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar reyonlar arasında hareket etmekte zorlanıyor.

ZAMANLA YARIŞIYORLAR

Köylerden gelenler, bayram için şeker, yufka, fıstık, meyve ve ekmek almak amacıyla alışverişe çıkıyor. Akşam dönecek köy servislerine yetişmek isteyenler, alışverişlerini hızla yaparak zamanla yarışıyor. Kalabalığın yanı sıra yüksek fiyatlar konusunda da şikayetler artmakta. Bütçeleri yeterince elverdiği ölçüde alışverişlerini tamamlayan vatandaşlar, evlerine dönmek için yola koyuluyor.

ALIŞVERİŞLERİNİ TAMAMLADI

Bayram alışverişini bitirip köyüne dönme hazırlığında olan Sefer Taş, “Alışverişimi yaptım. Şeker aldım, lokum, fıstık aldım. Tatlı için baklavalar aldım. Bayburt şu an çok yoğun ama alışverişimizi kazasız belasız bir şekilde tamamlayabildik” ifadelerini kullanıyor. Diğer bir vatandaş Hasan Tekin ise, “Köyden geldim. Çocuklara bayramlık aldık, yine çocuklara dağıtmak için meyveler aldık. Hanımım bayramda tatlı çorba yapmak için erzak siparişi vermişti, çorbalık malzemeyi de aldım. Bayburt şu an çok yoğun, insandan geçilmiyor. Özellikle araba yoğunluğu bir hayli fazla. Şu arabaların haline bakın resmen trafik durma noktasına gelmiş, yollar kapanmış vaziyette” diyor.