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Bayburt’ta Bayrama Özel Cirit Müsabakası

Bayburt’ta Ramazan Bayramı dolayısıyla, iki atlı spor kulübü ilginç bir etkinlikle yağmur ve dolu yağışı altında cirit karşılaşması düzenleyerek bayramı coşkuyla uğurladı. ‘Bayram Ciridi’ adı altında gerçekleştirilen müsabakada, kulüplerin oyuncuları cesur bir şekilde atlarını dörtnala sürerek cirit oyunu oynadı. Seyirciler ise, bu renkli görüntülere ev sahipliği yaparak oyunculara tezahüratlarda bulunup destek verdiler.

YAGMUR DEMEDEN MÜBAREK BAYRAMIMIZI UĞURLADIK

Cirit tutkunu Bayram Yılmaz, bu özel günü cirit gösterisiyle uğurladıkları için duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bayram günü dolu yağışı altında cirit izlediklerini söyleyen Yılmaz, “Doluymuş, yağmurmuş, bayrammış bizim için fark etmez yeter ki at olsun, cirit olsun biz her zaman varız. Cirit severlerin bayram uğurlaması ciritle oluyor. Bayram ciridiyle başladık, bayramı ciritle bitirip mübarek Ramazan Bayramımıza veda ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BAYRAMI CİRİTLER İLE SEVİYORUZ

70 yaşındaki eski sporcu Resul Tokay, çiçeklerin ve yağmurlu havanın cirit oynamaya engel olmadığını belirterek, “Bir nevi bayramı ciritle uğurluyoruz, en güzel şey cirit. Bizim ata sporumuz, o yüzden ciritle bayramı uğurluyoruz” şeklinde konuştu.

CİRİTİ BİR GELENEK OLARAK SÜRDÜRÜYORUZ

Eski cirit sporcusu Kamil Altıparmak, Bayburt’ta bayramlarda, düğünlerde ve özel eğlencelerde cirit oynandığını vurgulayarak, bayramı bu şekilde kutladıklarını söyledi. Altıparmak, “Bayramlarda, seyranlarda cirit oynuyoruz. Bizim için şenlik oluyor. Centilmence bir oyun oynanıyor, bu şekilde bayramı yolcu ediyoruz, bayramımızı böyle kutluyoruz” dedi.

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