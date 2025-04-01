Bayburt’ta Bayramda Cirit Şöleni Gerçekleşti

RAMAZAN BAYRAMI CİRİT MÜSABAKASI DÜZENLENDİ

Bayburt’ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bir cirit müsabakası gerçekleştirildi. İki farklı atlı spor kulübü, yağmur ve dolu yağışı altında cirit oynadı. “Bayram Ciridi” adı altında düzenlenen etkinlik, renkli görüntülerle doldu ve Ramazan Bayramı ciritle uğurlandı. Can Bayburt Atlı Spor Kulübü ile 15 Temmuz Atlı Spor Kulübü tarafından organize edilen bu etkinlikte, oyuncular yağmur ve çamur demeden atlarını dörtnala sürerek centilmence cirit oynadı.

SEYİRCİLER DESTEK VERDİ

Cirit sahasını dolduran seyirciler, oyunculara tezahürat yaparak desteklerini gösterdi. Cirit sevdalısı Bayram Yılmaz, “Yağmur, dolu, bayram fark etmez yeter ki cirit olsun” diyerek, mübarek Ramazan Bayramını cirit gösterisiyle uğurladıklarını ifade etti. Yılmaz, “Bayram günü dolu yağışı altında cirit izliyoruz. Doluymuş, yağmurmuş, bayrammış bizim için fark etmez. Yeter ki at olsun, cirit olsun biz her zaman varız. Cirit sevenlerin bayram uğurlaması ciritle oluyor. Bayram ciridiyle başladık, bayramı ciritle bitirip, mübarek Ramazan Bayramımıza veda ediyoruz” dedi.

ATA SPORU CİRİTİN ÖNEMİ

Uzun yıllar at binerek ata sporu ciridi yaşatan 70 yaşındaki eski sporcu Resul Tokay, oyuncuların yağmurlu havada cirit oynadığını belirtti. Tokay, “Bir nevi bayramı ciritle uğurluyoruz, en güzel şey cirit. Bizim ata sporumuz, o yüzden ciritle bayramı uğurluyoruz” ifadelerini kullandı.

ŞENLİK HİSSEDİYORLAR

Cirit sporunun eski sporcusu Kamil Altıparmak, Bayburt’ta bayramlarda, düğünlerde ve eğlencelerde cirit oynandığını vurguladı. Altıparmak, “Bayramı bu şekilde kutluyoruz. Bayramlarda, seyranlarda cirit oynuyoruz. Bizim için şenlik oluyor. Centilmence bir oyun oynanıyor, bu şekilde bayramı yolcu ediyoruz, bayramımızı böyle kutluyoruz” sözlerini dile getirdi.