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Bayburt’ta Çocuklar Karın Keyfini Çıkardı

BAYBURT’TA ILIMAN HAVALAR VE ÇOCUKLARIN KAR EĞLENCESİ

Baharın habercisi olan cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte Bayburt’ta dondurucu havaların yerini ılıman ve güneşli bir havaya bıraktığı gözlemleniyor. Kış mevsiminin sert geçtiği şehirde birçok mahallede karlar erirken, güneş almayan kuzey cephelerde kar örtüsü varlığını koruyor. Çocuklar, yarısı erimiş, yarısı karla kaplı olan dik yokuşta karın tadını yuvarlanarak, poşetleriyle kayarak ve kar üzerinde uzanarak çıkarıyor.

DİK YOKUŞTAKİ KAR EĞLENCESİ

Bayburt’un Şingah Mahallesi’nin yüksek kesimlerinde yer alan kar, çocuklar için neşeli anlar yaratıyor. Dik yokuşu kayak pistine dönüştüren çocuklar, keyifli vakit geçirirken bu anları drone ile kaydediliyor. Kuzey cephelerde hala erimemiş olan kar, şehrin iki mevsimi bir arada yaşamasına neden oluyor.

ÇOCUKLAR KARIN KEYFİNİ ÇIKARIYOR

Soğuktan üşümelerine rağmen eve gitmeyip karın keyfini çıkaran Hira Dikbaş, “Arkadaşlarımla beraber kar keyfi yaşıyoruz. Soğuktan üşümemize rağmen çok eğleniyoruz” diyor. 9 yaşındaki Zehra Ataner ise, “Evden poşetimi aldım, burada arkadaşlarımla kaymaya geldim, çok eğleniyorum” ifadelerini kullanıyor. Buğlem Dikbaş da “Karın tadını yine bizler çocuklar çıkarıyoruz. Çok mutluyuz, çok eğleniyoruz. Buradan bütün çocuklara bizlerden selam olsun” şeklinde konuşuyor. Kuzeni Zehra Ataner ile kaymaya gelen Ömer Ataner de keyifli vakit geçirdiklerinin altını çiziyor.

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