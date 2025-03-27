Bayburt’ta Düzensiz Göçmen ve Tacir Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN YAKALANMASI VE İŞLEM YAPILMASI

Bayburt’ta gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda 5 düzensiz göçmen ile bu göçmenleri Türkiye’ye sokan ve barınmalarını sağlayan 3 insan taciri yakalandı. Yakalanan göçmenlerden iki tanesi sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü’ne gönderildi. Diğer 3 göçmenin ise 18 yaşından küçük olduğu belirlendi ve bu kişiler Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. Ülkelerine girişini sağlamakla suçlanan 3 şüpheli şahıstan biri, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şahıs da mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

YASA DIŞI GÖÇMENLİKLE MÜCADELE

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 5 göçmen yakalandı. Bu göçmenleri ülkeye sokma, barındırma ve yasa dışı yollarla yurtdışına çıkarma teşebbüsünde bulunan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Mahkeme süreci sonucunda, şüpheli şahıslardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve diğerleri hakkında işlemler devam etti.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele konusunda kararlılık göstererek çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi. Bu tür yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi ve ilgili yasaların uygulanması adına önlemler almaya devam edileceği kaydedildi.