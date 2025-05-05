Bayburt’ta Düzensiz Göçmenler Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALAMALARI DEVAM EDİYOR
Bayburt’ta yasa dışı yollarla ülkeye giren 4 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarını devam ettiriyor. Yapılan operasyonda 4 düzensiz göçmen ele geçirildi.
Yabancı uyruklu 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi’ne teslim ediliyor. Ayrıca, göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.