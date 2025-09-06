Bayburt’ta Eğitim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

EĞİTİM YILI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan liderliğinde, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme ve Okul Güvenliği Toplantısı düzenlendi. Bu toplantıda, yeni eğitim-öğretim yılının güvenli ve huzurlu geçmesi için alınacak önlemler üzerinde duruldu. Toplantıda görüşlerini belirten Vali Eldivan, yeni eğitim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olması dileğinde bulundu.

GÜVENLİK TEDBİRLERİNE ÖNEM VERİLMESİ GEREKİYOR

Vali Eldivan, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının ilde huzurlu, güvenli ve başarılı geçmesi için gerekli tüm önlemlerin titizlikle uygulanması gerektiğinin altını çizdi. Eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmaların önemine değinen Vali Eldivan, “Bayburt’ta eğitimin kalitesini daha üst seviyelere taşımak için gayret göstermeliyiz. Bu konuda tüm paydaşlarımızın üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi büyük önem taşıyor” dedi.

ALINACAK ÖNLEMLER DETAYLI ŞEKİLDE GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda okul güvenliği, trafik düzenlemeleri, uyuşturucu ve zararlı maddelerle mücadele gibi konular başta olmak üzere, yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde değerlendirildi. Görüşülmesi gereken gündem maddelerince toplantının sona ermesiyle birlikte, alınan kararların hayata geçirilmesi için çalışmaların hızlandırılması gerektiği ifade edildi.