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Bayburt’ta Eğlenceli Hoparlörlü Kayak Keyfi

EĞLENCELİ KAYAK ANLARI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bayburt’ta 5 kafadar arkadaşın kayak yapmaya gittiği Kop Kayak Merkezi’ndeki eğlenceli anlar sosyal medyada geniş bir ilgi topladı. Fırat Şener isimli genç, sırtına büyük bir hoparlör bağlayarak kayak yaptı. Şener’e arkadaşları da eşlik etti. Bu keyifli anların yaşandığı hoparlörlü kayak süreci, çevredeki insanların yüzlerinde tebessüm oluştururken, Bayburtlu gençlerin muzipliği dikkat çekti.

KAYAK SEZONUNU EĞLENCEYLE KAPATTILAR

Kop Kayak Merkezi’ne giden ekipte İhsan Kocabey, Fırat Şener, Buğra Yücel, Yunus Durğut ve Hasan Türkoğlu yer aldı. Beş arkadaş, uzun yıllardır kayak yapıyor ve bu alanda deneyim kazanmış kişiler olarak kayak sezonunu eğlenceli bir şekilde kapatmaya karar verdiler. Kayak merkezindeki büyük hoparlörle kayak yapan Fırat Şener, sırtındaki hoparlörden hareketli bir müzik açarak hem kendisi hem de diğer kayak yapanlarla arkadaşlarını coşturdu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

O anları kaydeden İhsan Kocabey, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı ve bu paylaşımlar yoğun ilgiyle karşılandı. 5 arkadaşın neşeli halleri, izleyenlerde gülümseme yarattı. Kayaklarını eğlenceli bir hale dönüştüren bu arkadaşlara sosyal medyada beğeni ve yorum yağıyor.

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