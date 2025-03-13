Bayburt’ta Ekmek Fiyatına Zam Yapıldı

YENİ EKMEK FİYATLARI VE DEĞİŞİKLİKLER

Bayburt’ta ekmek fiyatlarına yapılan son artışla birlikte, ekmeğin fiyatı 2 buçuk lira artarak 12 buçuk lira oldu. Önceki fiyatlandırma ile karşılaştırıldığında, bu değişiklik önemli bir zam olarak değerlendiriliyor.

GRAMAJ DÜŞÜYOR, FİYAT ARTILIYOR

Son yedi ayda ekmeğin fiyatı yükselirken, aynı zamanda gramajında da bir düşüş yaşandı. Daha önce 10 lira olan 230 gram ekmek, 10 gram azaltılarak yeni fiyatı ile birlikte 12 buçuk lira olarak satışa sunuldu. Yeni fiyatlandırma ile 220 gram ekmeğin fiyatı 12 buçuk lira olarak belirlendi.

PARELELLİK GÖSTEREN GEÇMİŞ FİYATLANDIRMALAR

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 220 gram ekmeğin fiyatı 8 buçuk lira olarak belirlenmiş ve gramajı 230 grama çıkarılmıştı. Ancak şu anki fiyat ve gramaj değişikliği, bölgedeki ekmek pazarında dikkate değer bir etki yarattı.