Bayburt’ta Etkinlikler İle Farkındalık Yaratıldı

ETKİNLİĞİN AMACI VE KAPSAMI

Bayburt’ta, Çevre Haftası’na özel olarak düzenlenen “Çevrene İyi Bak” temalı etkinlikte “Plastik Kirliliği ile Mücadele” konusu ön plana çıktı. Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu etkinlik, Cumhuriyet İlkokulu Spor Salonu’nda yapıldı. Burada, öğrencilere çevre bilinci, eğlenceli bir şekilde anlatıldı.

ETKİNLİKTE YER ALAN FAALİYETLER

Plastik kirliliğine dikkat çekmek amacıyla palyaço gösterileri, danslar ve çeşitli eğlenceler düzenlendi. Ayrıca bez çanta yapımı ve duvar boyama gibi etkinlikler gerçekleşti. Fidan dikimi de bu aktivitelerin arasında yer aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim etkinlikler hakkında bilgi vererek, “Hepimiz çevremize iyi bakmalıyız” dedi. Sevim, Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla Bayburt’ta yapılan çalışmalara dikkat çekti ve çocuklara farkındalık kazandırmaya yönelik eğlenceli programlar düzenlediklerini ifade etti.

ETKİNLİĞİN SONUCU VE ANISINA ÇEKİLEN FOTOĞRAF

Düzenlenen program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Bu etkinlik, çocukların doğa ve çevre bilincini geliştirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.