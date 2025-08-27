Bayburt’ta Gastronomi Etkinliği Başlıyor

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Bayburt’ta gerçekleştirilecek olan 1. Gastronomi Etkinliği için hazırlıklar sona erdi. Yarışmaların ve tanıtımların yapılacağı alan tamamen hazır hale getirildi. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve Türk Mutfak Sanatları Uzmanı Ramazan Bingöl, IKA Olimpiyatlar Şampiyonu Ayvaz Akbacak ve ünlü şef Esra Tokelli, etkinliğin düzenleneceği Arasta Bayburt alanında incelemelerde bulundu.

ETKİNLİK AYNI GÜN BAŞLIYOR

Etkinlik, bugün saat 11.00’de Dede Korkut Şehir Müzesi’nde başlayacak. Bayburt’un zengin tarihi, kültürel ve yöresel lezzetlerinin bir araya geleceği organizasyonda çorba, yemek ve tatlı kategorilerinde çeşitli yarışmalar düzenlenecek.