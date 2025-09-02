Haberler

Bayburt’ta Güvenlik Toplantısı Yapıldı

TOPLANTI DETAYLARI

Bayburt’un Valisi Mustafa Eldivan’ın liderliğinde ‘Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı’ düzenlendi. Toplantı, valilik toplantı salonunda gerçekleşti. Emniyet ve jandarma birimlerinin yürüttüğü çalışmaların değerlendirildiği bu toplantıda, güvenlik konuları üzerinde istişareler yapıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Kentteki terörle mücadele ve asayiş konuları üzerinde alınan tedbirlerin yanı sıra mevcut uygulamalar da ele alındı. Toplantıda, Bayburt’un huzurunu sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla süreceği belirtildi.

