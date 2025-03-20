Bayburt’ta Hafızlık Belge Töreni Düzenlendi

BELGE TAKDİM TÖRENİ DÜZENLENDİ

Bayburt İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında hafızlıklarını tamamlayan 21 hafız için bir belge takdim töreni gerçekleştirildi. Bayburt Müftülüğü, Hafızlık eğitimini tamamlayıp Diyanet İşleri Başkanlığınca uygulanan hafızlık tespit sınavlarında başarılı olan öğrencilere belge verdikleri bu anlamlı etkinliği düzenledi. Tören, İl Müftüsü Bayram Danacı’nın öğrencilere hafızlık belgelerini takdim etmesiyle gerçekleşti.

MUFTÜ’DEN TEBRİK VE TEŞEKKÜR

Törende söz alan Müftü Bayram Danacı, “Azim ve gayretle çalışarak hafızlıklarını tamamlayan öğrencilerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Hafızlarımızın yetişmesinde katkısı olan anne ve babalara, Kur’an kursu hocalarımıza, Kur’an kurslarımızdan yardımlarını esirgemeyen hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

HAFIZLIĞIN ÖNEMİNE VURGU

Konuşmasında hafız olmanın önemine de değinen Müftü Bayram Danacı, “Hafızlıklarını muhafaza edenleri, Kur’an-ı koruyanları, Kur’an da korur, muhafaza eder” ifadelerini kullandı. Hafızlara, ileriki süreçlerde daha çok çalışmalarını ve başarılı olmalarını öğütleyen Müftü Danacı, eğitim öğretim hayatlarında başarılar diledi. Belge takdim törenine, Kur’an kursu öğreticileri, öğrenci velileri ve öğrencilerin katılımı gözlemlendi.