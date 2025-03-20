Bayburt’ta Hava Koşulları Vatandaşı Şaşırttı

BAYBURT’TA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Hem Ramazan ayının atmosferi hem de kar yağışı nedeniyle Bayburt’un sokakları sessiz bir hale geliyor. Bazı vatandaşlar, dükkanlarının önlerini ve araçlarının üzerindeki karları süpürerek güne başlıyorlar. Aracının üstündeki karları temizleyen Necmi Köse, kar yağışının beklenenden fazla olduğunu ifade ederek, “Bu kadar yağışını beklemiyorduk. Akşam hafif hafif kar yağıyordu ama bu kadar olacağını tahmin etmemiştik. Havalar sıcak olursa bu kar bir haftaya erir. Koca karı fırtınası derler bizim buralarda, bu o fırtına” diyor.

HAVA ŞARTLARI VATANDAŞLARI ŞAŞIRTTI

Son günlerde Bayburt’ta güneşli havaların hakim olduğunu söyleyen Ferhat Karabulut, bugün kar yağışıyla karşılaştıklarını dile getiriyor. “Sabah sporu” olarak tanımladığı kar küreme işlemiyle işe gününe başladığını belirten Karabulut, “Son 2 gündür hava güneşliydi, kar beklemiyorduk. Karın bu kadar tutacağını düşünmemiştik, bize de sürpriz oldu. Sabah sporumuzu yaparak güne başladık, temizlik yapıyoruz” diye ekliyor.

KIS FIRTINASI TAHMİN EDİLMİYORDU

Civar esnafı Halil Yıldırım da, dükkanının önüne biriken karları temizleyerek işe koyuluyor. “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” atasözünü hatırlatan Yıldırım, kış mevsiminin bu sene oldukça sert geçtiğini belirtip, “Atalarımızın öngörüsü gerçek oldu, gerçekten Mart kapıdan baktırdı, kazma kürek yaktırdı. Bu sene kış zorlu oldu. Meteoroloji uyarıda bulunmuştu ama bu kadar kar yağacağını beklemiyorduk” şeklinde konuşuyor.

BEREKET YILIDIR KAR GÖRÜYORUZ

Kar yağışının bolluk ve bereket getirdiğini ifade eden Murat Yıldırım ise Mart ayında bu kadar kar yağışını fazla bulduğunu dile getiriyor. “Bayburt burası, akıllara direkt ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ atasözü geliyor. Şaşırmadık ama bu mevsimde bu kadar kar fazla oldu. Normalde Mart ayı böyle soğuk, karlı geçer ama dediğim gibi biraz fazla oldu. Aziz mübarek gün, bolluk bereket. Sıkıntı yok, alışkınız” diyor.