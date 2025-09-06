Bayburt’ta Hedik Şenliği Yapıldı

ŞENLİKTE ANADOLU GÜZELLİKLERİ TANITILIYOR

Bayburt’ta gerçekleştirilen 7’nci Hedik Şenliği, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi bahçesinde yapıldı. Etkinlikte, kazanlarda kaynatılan hedikler, kuru üzüm eşliğinde katılımcılara sunuldu. Şenliğin organizatörü olan Kenan Yavuz, etkinliğin Anadolu’nun unutulan güzelliklerini yeniden hatırlatmayı ve paylaşım duygusunu genç kuşaklara aktarmayı hedeflediklerini ifade etti. “Birlikte üretmenin, birlikte sevinmenin, birlikte bereketin sembolü olan harmandan başlayan bu zinciri müzemizde buluşturduk.” şeklinde konuştu.

KÜLTÜREL MİRAS VE DÜNYA ÇAPINDA TANITIM

Yavuz, kültürel mirası kayıt altına aldıklarını ve “Kültür mirasımızı görünür kılıyoruz. Yaptığımız bu etkinlikler sayesinde bütün dünyadan takdirler, ödüller alıyoruz.” dedi. Etkinliğin, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde kalan misafirler için, Anadolu’nun bu güzelliğini ilk kez deneyimleyecekleri ve önemli bir anı olarak akıllarında kalacakları bir gün olacağını da vurguladı. Şenlikte, sanatçılar Serdar Eslek ve Cengiz Acun da eserlerini dinleyicilere sundu.