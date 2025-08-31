Bayburt’ta İki Tavşan Kavga Etti

İKİ YABAN TAVŞANI KAVGA ETTİ

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde iki yaban tavşanı yol ortasında kavga ederken görüntülendi. Bu boks maçını andıran anlar, yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Uzun bacakları, iri gövdeleri ve uzun kulaklarıyla tanınan yaban tavşanları, Aydıntepe kırsalında karşı karşıya geldi.

TAVŞANLAR ARASINDAKİ MÜCADELE

Arka ayaklarının üzerine kalkarak birbirlerine darbeler vuran bu tavşanların mücadelesi, adeta bir boks maçını hatırlatıyor. Videoda, tavşanlardan birinin aldığı darbeler sonrasında kaçış yaptığı, diğerinin ise peşinden kovaladığı dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu tür kavgaların genellikle bölge ve eş mücadelesi nedeniyle meydana geldiğini belirtiyor.