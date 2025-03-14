Bayburt’ta İyilik Haftası Konferansı Yapıldı

İYİLİK HAFTASI KAPSAMINDA KONFERANS DÜZENLENDİ

Bayburt İl Müftülüğü, 13-20 Mart İyilik Haftası dolayısıyla bir konferans gerçekleştirdi. Konferansta iyilik temasıyla ilgili etkileyici konuşmalar yapıldı. Bayburt İl Müftülüğü ve Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Dr. Neşet Bodur konuşmacı olarak yer aldı.

PEYGAMBERLER TARİHİNDEN ÖRNEKLERLE İYİLİK KAVRAMI ANLATILDI

Dr. Bodur, iyilik kavramını gençlik ve eğitim perspektifinden ele aldı. Konuşmasında peygamberler tarihi ve İslam tarihinden etkileyici örneklerle öğrencilere iyilik kavramını aktardı. İyiliğin en güzel örneğinin son peygamber Hazreti Muhammed ve onun ashabı olduğunu vurgulayan Bodur, öğrencilere siyer okumalarını önerdi. Çalışmanın önemini ifade eden Bodur, “Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar çalışmalıyız. İyiliği yüreğimizde hissetmek, gerçek manada iyi olabilmek için başta Filistin ve Gazze’de olmak üzere dünyanın diğer yerlerinde zulme uğrayan Müslümanların dertleri ile dertlenmeliyiz” şeklinde konuştu.

KATILIMCI PROFİLİ VE ETKİNLİĞİN ÖNEMİ

Konferansa İl Müftüsü Bayram Danacı, Müftü Yardımcısı Nurettin Akgül, Okul Müdürü Adil Kacır, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Bodur, geçmişte şanlı ecdadın yaptığı gibi şimdiki neslin de mazlum milletlerin yanında, zalimlerin karşısında durması gerektiğini belirtti.