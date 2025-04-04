Bayburt’ta Kaçak 20 Litre Alkol Ele Geçirildi

KAÇAK ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
Bayburt Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, şüphe üzerine durdurduğu bir şahsa ait kolide yaptığı aramalarda 20 litre etil alkol buldu. Şüpheli hakkında gerekli adli işlemler gerçekleştirildi.
ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM YAPILDI
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, durdurdukları şahsın üzerinde ve kolisinde adli arama gerçekleştirdi. Kontrol sırasında şahsa ait 4 adet bidon içerisinde toplam 20 litre alkol bazlı sıvı ele geçirildi. Ekipler, kaçak alkollere el koyarken, şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem uyguladı.